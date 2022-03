Der deutsche Leitindex tritt seit über einer Woche unter der 50-Tage-Linie auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 notiert bereits wieder über der 100-Tage-Linie und konnte am vergangenen Freitag den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigen. EURUSD verliert weiter an Boden und notiert deutlich unter der 1,10er-Marke. Am Goldmarkt gibt es zu Wochenbeginn kurzfristige Gewinnabgaben. Die Ölsorte Brent setzt ihre Korrektur fort. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen ...

