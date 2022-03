Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Steinhoff. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund zwei Prozent in die Knie. Auf 0,21 EUR reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So fehlen aktuell nur rund rund achtzehn Prozent bis zum Monatshoch. Diese finale Hürde liegt bei 0,24 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Schnäppchenjäger, die von Steinhoff überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kräftigem Discount. Wem die ganze Entwicklung bei Steinhoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...