MorphoSys ist heute im Bullenmodus. Schließlich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Aktuell kostet der Titel damit 26,10 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 26,70 EUR. Bei MorphoSys geht es jetzt also besonders hoch her!

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn diese Linie verläuft bei 39,32 EUR, sodass für MorphoSys Abwärtstrends ...

