Die Vienna Insurance Group (VIG) kündigt an, im April die Global Assistance Belgrad zu gründen und damit Assistance-Leistungen über eigene Unternehmen statt Drittunternehmen anbieten zu wollen. VIG-Vorstandsmitglied Harald Riener erklärt: "Wir können so die Servicequalität durch die Kontrolle des Prozesszyklus bei der Schadenabwicklung vom ersten Kontakt bis hin zu den Entschädigungszahlungen wesentlich beeinflussen und weiter optimieren." Mit der nun in Serbien gegründeten achten Assistance-Gesellschaft werden die Kunden der VIG-Gruppe in elf Ländern serviciert. Jährlich sind bisher bereits über 400.000 Assistance-Fälle zu verzeichnen.

