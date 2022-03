Manfred Waldenmair, be.public Corporate & Financial Communications, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. IPO der Österreichischen Post am 15. Mai 20062. SPO der voestalpine im Jahr 20053. Erstnotiz der Allgemeinen österreichischen Baugesellschaft (= heutige PORR AG) am 8. April 18694. Wiederaufnahme der Handelstätigkeit an der Wiener Börse nach dem 2. Weltkrieg im November 19485. Wiener Börsenkrach am 9. Mai 1873 Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter ...

