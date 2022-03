DJ Altius Renewable Royalties profitiert von steigenden Energiepreisen, Inflation und der Energiewende - Ein Blick auf die aussichtsreiche kanadische Royalty-Firma mit Renewables-Projekten in den USA

DGAP-Media / 2022-03-28 / 18:35

Altius Renewable Royalties profitiert von steigenden Energiepreisen, Inflation und der Energiewende - Ein Blick auf die aussichtsreiche kanadische Royalty-Firma mit Renewables-Projekten in den USA

- Aktie im Fokus: Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR)

- ARR ist Pionier des Royalty-Geschäftsmodells im Sektor der erneuerbaren Energien

- Bisher waren Royalty-Firmen meist auf Gold, Silber und Kupfer fokussiert

- ARR und Apollo-Fonds (NYSE: APO) aus den USA besitzen das 50/50 Joint Venture Great Bay Renewables

- ARR-CEO Brian Dalton und Great Bay CEO Frank Getman sind die treibenden Kräfte, ein USD107,7 Mio. CAD Börsengang wurde in 2021 erfolgreich abgeschlossen

- ARR-CEO Brian Dalton hatte bereits deutliche Erfolge mit Royalty-Firma Altius Minerals und hat hohen Mehrwert für seine Aktionäre geschaffen

- ARR hat mit Longroad Energy eine Lizenz-Beteiligung in Höhe von 35 Millionen USD abgeschlossen - das 250 MW Solarprojekt Prospero 2 in Andrews County, Texas

- ARR hat mit Northleaf Capital Partners eine Lizenz-Beteiligung in Höhe von 52,5 Millionen USD für 3 Wind- und Solarprojekte in Texas abgeschlossen

- Jährliche Rendite von 8 bis 12% über die Laufzeit des Prospero 2 Solarprojekts erwartet

Etablierte Akzeptanz der partnerähnlichen Finanzierung erweitert den adressierbaren Markt für das ARR-Lizenz-Investitionsprodukt erheblich

Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ist ein kanadisches Unternehmen für erneuerbare Energien, dessen Geschäft darin besteht, über sein Joint Venture Great Bay Renewables, Entwicklern und Betreibern erneuerbarer Energieprojekte langfristiges Investitionskapital für langfristige Lizenzen an den Projekten bereitzustellen. ARR kombiniert Branchenexpertise mit innovativen, partnerorientierten Lösungen, um das Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien voranzutreiben und eine entscheidende Rolle bei der globalen Energiewende zu spielen. Nordex ( WKN: A0D655), Vestas (WKN: A3CMNS), Infineon (WKN: 623100), SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J), Tesla (WKN: A1CX3T), Varta (WKN: A0TGJ5), Siemens (WKN: 723610), RWE (WKN: 703712), E.ON (WKN: ENAG99) und Siemens Energy (WKN: ENER6Y) sind ebenfalls dabei, die globale Energiewende voranzutreiben.

UNSER FAZIT: Die Mutterfirma Altius Minerals (WKN: 172912, TSX: ALS) hat ihre Tochterfirma ARR an die kanadische TSX-Börse gebracht und USD107,7 Mio. CAD durch die Neuemission von Aktien eingesammelt um das Wachstum weiter zu beschleunigen. Altius Minerals besitzt weiterhin 59% der Aktien von ARR. Es stehen insgesamt 26,5 Millionen Aktien von ARR aus. Das Management um Brian Dalton als CEO und der Aufsichtsrat von ARR sind absolut erstklassig.

Das Geschäftsmodell von Altius Renewable Royalties Corp. mit gestreutem Risiko durch ein Portfolio von Investments in Wind- und Solarprojekte in den USA überzeugt. Bei erfolgreichem Aufbau des Portfolios der Projekte kann sich die Aktie von ARR in einigen Jahren verdoppeln und dann auch eine Dividende zahlen. Die Chancen in diesem Zukunftsmarkt sind riesig.

Webseite: https://www.arr.energy

Präsentation: https://www.arr.energy/investors Bisherige News: https://www.arr.energy/news

