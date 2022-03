Einen Traumstart legt heute Nio hin. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwölf Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch verläuft bei 23,35 USD. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...