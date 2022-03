BioNTech ist mit einem kräftigen Plus in die neue Woche gestartet. So kletterte die Aktie des Mainzer Impfstoffplatzhirschen an der Wall Street gestern um mehr als drei Prozent. Zuletzt machte das Unternehmen auch in Sachen Krebs-Medikation große Fortschritte, dennoch bleibt der Corona-Impfstoff der Hauptumsatzbringer. Und angesichts der derzeit explodierenden Fallzahlen könnte das auch noch über einen längeren Zeitraum der Fall sein. Morgen dürfte es daher extrem spannend werden…

Denn für den 30. März hat BioNTech die Vorlage der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahr angekündigt. Dabei dürften sich Anleger und Analysten wohl vor allem für den Ausblick auf die kommenden Monate interessieren, die vielleicht sogar besser ausfallen könnten als bisher angenommen. An der Börse präsentierte sich BioNTech ...

