Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,75 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (0,75 Euro) wird die Dividende damit um knapp 33 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung soll am 28. Juni 2022 stattfinden. Die Cancom Gruppe erzielte im ...

