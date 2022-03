Es bleibt dabei: Solange der Deutsche Aktienindex zwei Schritte vor und nur einen Schritt zurück macht und das Ergebnis immer wieder neue Hochs in der laufenden Erholung sind, kann sich der Trend weiter fortsetzen. 500 Punkte Plus standen heute in der Spitze auf der Anzeigetafel in Frankfurt, und heute konnte der Index im Gegensatz zu gestern mehr als die Hälfte der Gewinne auch bis in den Handelsschluss retten. Noch ist der DAX damit allerdings nicht über den Berg. Der Widerstandsbereich zwischen ...

