Mastercard leuchtet heute in kräftigem Grün. So kann der Kurs satte rund fünf Prozent zulegen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 368,87 USD hingelegt werden. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Kursverlauf von Mastercard der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mastercard-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,5 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 370,71 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der ...

