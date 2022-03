DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U plant für 2022 zweistelliges organisches Umsatzwachstum

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta006/30.03.2022/07:00) - * Präzisierte Prognose im Geschäftsjahr 2021 im Wesentlichen erreicht - Umsatz am unteren, bereinigtes Ergebnis am oberen Ende des Prognosekorridors * Operative EBITDA-Marge, bereinigt um Einmalaufwendungen für M&A- und IPO-Vorbereitungen, erreicht 22,1 % * Dividendenvorschlag von EUR 0,05 * Externe Faktoren: Erneuerbare Energien witterungsbedingt schwächer, globale Lieferschwierigkeiten in der Baubranche * Nachhaltig profitables Wachstum geplant

Marburg, 30. März 2022 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) berichtet über den Konzernabschluss und die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021. Die Veröffentlichung des vollständigen Geschäftsberichts über das Geschäftsjahr 2021 verzögert sich aufgrund der noch notwendigen Übertragung in das ESEF Datenformat und der erst anschließend möglichen Billigung und Feststellung des Abschlusses durch den Aufsichtsrat um wenige Tage. Der Abschluss ist daher insoweit noch vorläufig.

Der Konzernumsatz ist gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß um EUR 5,11 Mio. oder 8,4 % von EUR 61,05 Mio. auf EUR 55,94 Mio. zurückgegangen. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Veräußerung von Unternehmensteilen im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2020 zusammen noch Umsätze in Höhe von EUR 8,02 Mio. erzielt hatten. Gegenläufig trug die Erstkonsolidierung zweier Unternehmen im vierten Quartal 2021, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 akquiriert wurden, zum Umsatz im Segment ITK und im Konzern rund EUR 0,99 Mio. bei. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der 3U Konzern damit ein organisches Wachstum von 3,6 %. Die Entwicklung des organischen Wachstums war beeinträchtigt durch die im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 deutlich geringeren Winderträge bei den Bestandsanlagen sowie durch die Lieferengpässe in der Baubranche, die auch das Segment SHK betrafen.

Diese Umstände spiegeln sich auch in der Entwicklung der Segmente wider. Das Segment ITK erzielte einschließlich der neu hinzugewonnenen Gesellschaften ein Umsatzwachstum um 24,1 %, während das Segment SHK einen Rückgang um 18,6 %, das Segment Erneuerbare Energien um 31,1 % verzeichneten.

Die anderen Erträge des Geschäftsjahrs 2021 resultieren weit überwiegend aus den Veräußerungen eines Teils der Liegenschaft Adelebsen sowie von Büroflächen im derzeit im Bau befindlichen Gebäudekomplex InnoHubs in Würzburg. Sie liegen mit EUR 6,86 Mio. um 28,5 % höher als im Vorjahr (2020: EUR 5,34 Mio.).

Die Materialaufwandsquote betrug 52,4 %, während der Materialaufwand im Vorjahreszeitraum 54,4 % der Umsatzerlöse erreichte. Der Anteil des Personalaufwands am Umsatz (Personalaufwandsquote) stieg von 21,5 % im Geschäftsjahr 2020 auf 26,8 % im Geschäftsjahr 2021 deutlich an. Der Anstieg ist im Wesentlichen zu erklären mit dem laufenden, wachstumsbedingten Personalaufbau im Cloud Computing, der dem erhöhten Bedarf an Beschäftigten in allen Aufgabenbereichen bis hin zum Vorstand Rechnung trägt, sowie mit der Mitarbeitergewinnung durch die Akquisitionen.

Auch der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen am Umsatz war im Geschäftsjahr 2021 deutlich erhöht und erreichte 17,8 % (2020: 13,6 %). In dieser Position ist der größte Teil der Kosten der Vorbereitung von Unternehmenszukäufen sowie eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft weclapp SE enthalten. Im Geschäftsjahr 2021 wurde so mit EUR 11,27 Mio. ein um EUR 0,28 Mio. oder 2,5 % geringeres Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsergebnis und Steuern (EBITDA) erwirtschaftet als im Vorjahr (2020: EUR 11,55 Mio.). Die EBITDA-Marge (EBITDA im Verhältnis zum Umsatz) stieg hingegen von 18,9 % im Vorjahr auf 20,1 % im Geschäftsjahr 2021. Dies ist wesentlich auf den niedrigeren Umsatz und die höheren sonstigen betrieblichen Erträge zurückzuführen.

Im Personalaufwand und insbesondere in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kosten der Vorbereitung von Unternehmenszukäufen sowie eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft weclapp SE im Umfang von EUR 1,08 Mio. enthalten (2020: keine Einmalaufwendungen). Bereinigt um diese Einmalaufwendungen ergibt sich ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 12,35 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Rendite von 22,1 %.

Das auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2021 lag im Einklang mit der Prognose bei EUR 2,92 Mio., fiel somit jedoch um EUR 0,35 Mio. niedriger aus als das Konzernergebnis des Vorjahres in Höhe von EUR 3,27 Mio. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass ohne die Einmalaufwendungen zur Vorbereitung der Unternehmenszukäufe sowie eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft weclapp SE ein höheres Konzernergebnis erwirtschaftet worden wäre.

Dividendenvorschlag: EUR 0,05 ohne Steuerabzug

Angesichts der weiteren positiven Geschäftsentwicklung im Konzern werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 je Aktie auszuschütten (Dividendenzahlung 2021: EUR 0,05). Die Dividende würde aus dem steuerlichen Einlagenkonto ohne Steuerabzug ausgezahlt.

Ergebnisse in den Segmenten

Im Segment ITK wurden 42,9 % (2020: 31,7 %) der Konzernumsatzerlöse erzielt, im Segment Erneuerbare Energien waren es 11,2 % (2020: 15,0 %) und im Segment SHK 48,2 % (2020: 54,3 %). Die Differenz zwischen der Summe der Segmentumsatzerlöse und 100 % der Konzernumsatzerlöse ist den sonstigen Aktivitäten zuzuschreiben.

Das Segment ITK steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 24,1 % von EUR 19,33 Mio. auf EUR 23,98 Mio.

Der Geschäftsbereich Telekommunikation erzielte mit EUR 11,13 Mio. Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres (2020: EUR 11,20 Mio.).

Der Geschäftsbereich Cloud Computing erhielt mit dem Zukauf zweier Tochtergesellschaften eine neue operative und bilanzielle Struktur. In die Gewinn- und Verlustrechnung des neu entstandenen Teilkonzerns der weclapp SE gehen im Wege der Konsolidierung die Erlöse, Aufwendungen und Erträge der beiden erworbenen Tochtergesellschaften für die Monate Oktober bis Dezember 2021 ein. Im Geschäftsjahr 2021 hat der Teilkonzern einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 11,98 Mio. erzielt (2020: EUR 7,33 Mio.). Das entspricht einem Wachstum von 63,5 %. Umsatzerlöse für diesen Zeitraum steuerten die FinanzGeek, deren Produkt erst vor der Markteinführung steht, in geringem Umfang, die ITscope in Höhe von EUR 1,17 Mio. und die weclapp SE in Höhe von EUR 10,99 Mio. (2020: EUR 7,33 Mio.) bei; dies entspricht einem Umsatzwachstum in der Einzelgesellschaft von 49,8 %. Im Zuge der Konsolidierung des Teilkonzerns wurden Umsatzerlöse im Umfang von EUR 0,18 Mio. eliminiert. Die Ertragsentwicklung des Segments insgesamt war im Geschäftsjahr maßgeblich beeinflusst von Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 1,08 Mio. im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Unternehmenskäufe sowie eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft weclapp SE (2020: keine Einmalaufwendungen).

Daraus resultiert ein Rückgang des EBITDA in diesem Segment um 9,2 % von EUR 4,91 Mio. auf EUR 4,51 Mio. Die EBITDA-Marge (EBITDA in Prozent vom Umsatz) sank von 25,7 % auf 18,8 %. Bereinigt um die Einmalaufwendungen entstand ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 5,59 Mio., entsprechend einer EBITDA-Marge von 23,3 %

Die Stromerzeugung der Bestandswindparks war dadurch beeinträchtigt, dass sich das Jahr 2021 an allen Standorten unserer Anlagen als außergewöhnlich windarm erwies. Insgesamt ging der Umsatz von EUR 9,13 Mio. im Vorjahr auf EUR 6,29 Mio. im Berichtsjahr zurück. Im Vorjahr waren allerdings noch Umsatzerlöse aus dem Betrieb des Windparks Lüdersdorf in Höhe von EUR 1,06 Mio. enthalten. Das EBITDA ging daher von EUR 8,80 Mio. im Vorjahr auf EUR 4,63 Mio. im Geschäftsjahr 2021 zurück.

Der Umsatz im Segment SHK fiel von EUR 33,14 Mio. auf EUR 26,96 Mio. Neben dem Wegfall der Umsatzerlöse der 2020 aus dem Konzern ausgeschiedenen Gesellschaft führten die weltweite Krise der Lieferketten und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Waren zu dem deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse um 18,6 %. Dies beeinträchtigte insbesondere die Umsatzerlöse aus dem Onlinehandel der Konzerngesellschaft Selfio GmbH, die um 8,8 % auf EUR 21,59 Mio. zurückgingen (2020: EUR 23,67 Mio.). Im Geschäftsjahr 2021 entstand im Segment SHK ein EBITDA von EUR -0,53 Mio. nach dem positiven EBITDA von EUR 1,09 Mio. im Vorjahr.

Das EBITDA im Bereich der sonstigen Aktivitäten/Überleitung beträgt EUR 2,65 Mio. (2020: EUR -3,31 Mio.). Das Ergebnis aus diesem Bereich trägt zum Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2021 EUR 0,57 Mio. bei. Im Vorjahr war hier ein negatives Ergebnis in Höhe von EUR 3,22 Mio. entstanden.

Cashflow und Finanzkennzahlen

Der operative Cashflow war im abgelaufenen Geschäftsjahr negativ und belief sich auf EUR -9,46 Mio. (2020: Mittelzufluss EUR 4,78 Mio.). Als Mittelabfluss wirkt sich der starke Anstieg der kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus. Sie resultieren überwiegend aus dem Verkauf von Büroflächen im Bauprojekt Würzburg, aber auch aus geleisteten Anzahlungen im Segment SHK sowie dem Geschäftswachstum im Segment ITK.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 30, 2022 01:00 ET (05:00 GMT)