Aktien: Hanf gegen Corona?

Die im Journal of Nature veröffentlichte Studie der Oregon State University hat gezeigt, dass Hanfblüten die Covid-Infektionsgefahr senken und auch vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Erholen sich die Aktien? Auf der Suche nach einem Wirkstoff gegen Corona gibt es neue Erkenntnisse, die dem Gesundheitsbereich der Cannabis-Branche auf die Sprünge helfen könnte. Die Wirkstoffe der Hanfblüte können laut einer Studie der Oregon State University vor einer Infektion mit Corona schützen. Die Säuren aus den Hanfblüten blockieren das Corona-Virus und verhindern dadurch die Krankheit. Technisch läuft dieser Prozess so ab, dass bestimmte Säuren der Hanfblüte das Spike-Protein an die eigenen Zellen bindet und dadurch die Aufnahme in die menschlichen Zellen verhindert wird. Die Studie hat nicht nur gezeigt, dass die Übertragung von Corona verhindert wird, sondern auch therapeutisch genutzt werden kann. Der Krankheitsverlauf fällt mit der Einnahme von Ölen aus der Hanfblüte milder aus. Positive Divergenz bei Tilray

Die Erkenntnisse könnten der Cannabis-Branche neuen Auftrieb geben. Die Aktien hatten zwar einen längerfristigen Abwärtstrend erlebt, sich zuletzt aber stabilisiert, so wie einer der größten Unternehmen der Branche: Tilray. Die Aktie erlebt derzeit eine positive Divergenz, das heißt, dass der Aktienkurs gefallen ist (bis Mitte März) und die Dynamik in Form des MACD dennoch zugelegt hat. Die Aktie hat sich daraufhin erholt und testet aktuell den Widerstand bei knapp 8,50 Dollar. Enthaltene Werte: US7140461093,IE00B4Q5ZN47,US88688T1007,CA86730L1094,CA05156X8843

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )