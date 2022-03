Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Doch jetzt dürfte endlich Bewegung in die Sache kommen. Denn in der jüngsten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet. Und der April beginnt bekanntlich schon am Freitag…

Dabei ist Valneva gut vorbereitet, um die Produktion und Logistik des ersten europäischen Totimpfstoffs voranzutreiben, sobald die EU grünes Licht gibt. Denn das Unternehmen hatte auf der Bilanzvorstellung am vergangenen Donnerstag vermeldet, dass man über rund 350 Millionen Euro freie liquide Mittel verfüge. Die Börse wartet ...

