Heute ist es also so weit. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wird seine Zahlen für das abgelaufene Jahr bekannt und natürlich auch einen Ausblick auf die kommenden Monate geben. Die ersten Käufer scheinen sich auf positive Überraschungen einzustellen und decken sich bereits großzügig mit Aktien ein. So konnte BioNTech an der Wall Street gestern fast vier Prozent zulegen und kletterte wieder deutlich über die Marke von 170 US-Dollar.

Das dürfte vor allem der stark steigenden Infektionen geschuldet sein. Denn angesichts der überall auf der Welt explodierenden Fallzahlen ist das Thema Impfen derzeit wieder in aller Munde und es bedarf nur wenig Fantasie um zu erkennen, dass Impfungen auch in den kommenden Monaten und vermutlich sogar Jahren zu unserem Leben dazu gehören werden. ...

