Der Krieg in der Ukraine sorgte für den größten jeweils verzeichneten Rückgang bei den Ifo-Geschäftserwartungen in Deutschland. Der Rückgang der Erwartungskomponente von 98,4 auf 85,1 Punkte fiel damit sogar dramatischer aus als im März 2020. Insgesamt gab der Ifo-Geschäftsklimaindex von 98,5 auf 90,8 Punkte nach - deutlich stärker als vom Konsensus erwartet. Die Beurteilung der aktuellen Lage gab dabei "nur" von 98,6 auf 97,0 Punkte nach. Die Aussichten für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben sich damit deutlich eingetrübt. ...

