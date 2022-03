Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 13 vom 31. März 2022, http://www.boersen-kurier.at - Preisverfall bei CO2-Zertifikaten: Verschmutzungsrechte sind günstiger zu haben. Kein gutes Omen für die Konjunktur- Putins Rubel-Eigentor Unterbergers Wochenschau - Fonds Spezial Anlageideen für ein volatiles Umfeld- eine Krise mit Ablaufdatum: Teuerungswelle könnte bald abflachen- Wall Street. Jens Korte über die Rekordausschüttungen für Banker in New York- Ukraine-Krieg. Die Folgen der Sanktionen für die Staaten Osteuropas- Analyse. Daimler Truck dank voller Auftragsbücher relativ krisenresistent- Branche. Arabiens Erdöl-Förderer als Profiteure der Lage- Chartreading: Infineon, Rheinmetall und Volkswagen- ...

