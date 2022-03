Martin Wenzl, Wiener Börse AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. 1. Dezember 2000: Mein Einstieg ins Börseleben mit Wechsel aus der Anwaltei zur damals neuen NEWEX Börse AG - habs bis heute nicht bereut.2. 25.4.2005 Börsegang RBI: höchste MarketCap beim Börsegang3. 19.10.2007 Börsegang Strabag: zweithöchste MarketCap beim Börsegang: war auch deshalb so spannend, da erst im zweiten Anlauf-wir waren echt happy.4. 25.10.2017 Börsegang Bawag: höchster Emissionserlös 5. 21.1.2019: Start direct market plus: der Zugang für KMUs zum Vienna MTF und damit zur Börse war jahrelang rechtlich nicht möglich Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir ...

