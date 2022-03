Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,21% auf 95,2, davor 18 Tage ohne Veränderung , Österreichische Post -2,69% auf 32,5, davor 3 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 32,2 auf 33,4), OMV-2,59% auf 43,59, davor 3 Tage im Plus (9,82% Zuwachs von 40,75 auf 44,75), RHI Magnesita -2,56% auf 30,4, davor 3 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 30,1 auf 31,2), Porr -0,67% auf 11,84, davor 3 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 11,4 auf 11,92), DO&CO -0,77% auf 77,7, davor 3 Tage im Plus (5,24% Zuwachs von 74,4 auf 78,3), Erste Group -1,04% auf 34,26, davor 3 Tage im Plus (6,59% Zuwachs von 32,48 auf 34,62), Kapsch TrafficCom -0,28% auf 14,26, davor 3 Tage im Plus (18,18% Zuwachs von 12,1 auf 14,3), RBI -1,61% auf 13,44, davor 3 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 12,35 auf 13,66). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...