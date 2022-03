Einen Blitzstart zaubert heute MorphoSys auf's Parkett. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund sechs Prozent nach oben. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu MorphoSys erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund vier Prozent zum Monatshoch. Bei 26,70 EUR liegt dieses Hoch. Bei MorphoSys dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Bei 38,69 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Doch auch wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...