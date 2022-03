Der amerikanische Energiekonzern Ameren Corporation (ISIN: US0236081024, NYSE: AEE) wird seinen Aktionären am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,59 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date war der 9. März 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (0,55 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 7,3 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die neunte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Somit werden auf das ...

