TAGESTHEMA

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach Angaben der Bundesregierung zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro begleichen können. Putin habe in einem Telefonat am Mittwoch zwar gesagt, das Gaslieferungen ab dem 1. April in Rubel zu begleichen seien, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. "Zugleich betonte er in dem Gespräch, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde." Die Zahlungen sollen demnach weiterhin ausschließlich in Euro an die Gazprom-Bank überwiesen werden, die nicht von Sanktionen betroffen sei. "Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel", zitierte Hebestreit den russischen Staatschef. Putin hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass künftig für Gaslieferungen in "unfreundliche" Länder nur noch Rubel als Zahlmittel akzeptiert würden. Das schließt alle EU-Länder mit ein. Unter anderem die G7-Staaten wiesen die Ankündigung als "inakzeptabel" zurück und riefen ihre Unternehmen auf, der russischen Forderung nicht nachzukommen. Scholz habe dem nun von Putin erläuterten Verfahren nicht zugestimmt, erklärte Hebestreit weiter. Der Kanzler habe "lediglich um schriftliche Informationen gebeten, um das Verfahren genauer zu verstehen". Die G7-Vereinbarung gelte weiter: "Energielieferungen werden ausschließlich in Euro oder Dollar bezahlt. So wie es die Verträge vorsehen." Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor angekündigt, die Umstellung des Bezahlsystems werde erst allmählich erfolgen. Am Donnerstag wollen die russische Regierung, die mit westlichen Sanktionen belegte Zentralbank des Landes und der russische Energieriese Gazprom ihre Pläne zur Umsetzung der Maßnahme vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Niestetal

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis, Puchheim

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Wiesbaden

07:45 DE/Home24 SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

07:55 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis, Beelen

08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Gütersloh

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis, Garching

08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q, Stockholm

08:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart

10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (virtuell)

10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Videokonferenz)

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK (virtuell)

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo

Im Laufe des Tages:

- BE/Airlines for Europe (A4E), Luftfahrtgipfel des Verbandes der europäischen Fluggesellschaften A4E, Brüssel

- DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis, Dresden

- DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis, Reutlingen

DIVIDENDENABSCHLAG

Carl Zeiss Meditec: 0,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -22.500 gg Vm zuvor: -33.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% - GB 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,0% gg Vq/+6,5% gg Vj 1. Veröff.: +1,0% gg Vq/+6,5% gg Vj 3. Quartal: +1,1% gg Vq/+6,8% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+4,2% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/-2,1% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,8% - IT 11:00 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +6,1% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,7% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 187.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.647,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.602,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.128,00 +0,4% Nikkei-225 27.909,93 -0,4% Schanghai-Composite 3.253,75 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 156,98 -19 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.606,05 -1,4% DAX-Future 14.597,00 -1,8% XDAX 14.581,28 -1,8% MDAX 31.519,15 -1,1% TecDAX 3.348,58 -0,4% EuroStoxx50 3.959,14 -1,1% Stoxx50 3.742,34 -0,2% Dow-Jones 35.228,81 -0,2% S&P-500-Index 4.602,45 -0,6% Nasdaq-Comp. 14.442,28 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,17 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit etwas festeren Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Leichtere Vorlagen aus Asien nach schwachen chinesischen Konjunkturdaten werden von deutlich fallenden Ölpreisen mehr als ausgeglichen. Die USA denken laut Berichten nun über ein Anzapfen der Ölreserven nach, sie könnten so über mehrere Monate täglich etwa 1 Million Barrel zusätzlich an den Markt lenken. Und Russland will nun doch weiter Zahlungen in Euro für seine Gaslieferungen akzeptieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin Bundeskanzler Olaf Scholz sagte. "Das sollte die schlimmsten Befürchtungen über einen energiebedingten Lockdown der deutschen Wirtschaft aus dem Markt nehmen", so ein Händler. Profitieren sollten unter anderem Industrie-Titel, die Papiere der Chemie und des Baus sowie die Aktien aus der Reise- und Freizeit-Branche. Öl- und Gas-Aktien könnten dagegen etwas nachgeben. Neue Impulse könnten von der Opec-Sitzung im Tagesverlauf ausgehen, erwartet wird im Vorfeld eine Ausweitung der Förderung um 400.000 Barrel täglich.

Rückblick: "Der Markt zweifelt zunehmend daran, ob Russland tatsächlich eine Verhandlungslösung sucht", so ein Marktteilnehmer. Zudem werden nun die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sichtbar: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat die Prognose für das Wachstum auf 1,8 Prozent zurückgenommen von 4,6 Prozent. Die Inflation in Deutschland ist dagegen auf 7,3 Prozent nach oben geschossen. Auch die Ausrufung der "Frühwarnstufe des Notfallplans" bei der Gas-Versorgung dämpfte die Stimmung. Im Gefolge deutlich steigender Öl- und Gaspreise stiegen die Öl- und Gasaktien um 3,3 Prozent. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources erholte sich um 2,4 Prozent. Versorger, Telekom-Papiere und Pharmaaktien notierten ebenfalls im Plus. Auf der Verliererseite standen die am Dienstag gesuchten Branchen. Der Stoxx-Index der Autoaktien fiel um 2 Prozent. Die Sektorindizes der Einzelhandelskonzerne sowie der Reise- und Freizeit-Unternehmen gaben um etwa 2,5 Prozent nach, der Index der Banken um 1,9 Prozent. Auch Industrie- und Bauaktien verloren überdurchschnittlich an Boden. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs bei der UBS gewertet. UBS gaben trotzdem mit dem Sektor um 1,5 Prozent nach. Für Pearson ging es an der Londoner Börse um 5,9 Prozent nach unten. Apollo hat mitgeteilt, kein weiteres Gebot für den Fachverlag vorlegen zu wollen, nachdem bereits das dritte Angebot zurückgewiesen wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im DAX fielen Continental um 6,6 Prozent zurück. Heidelbergcement und Delivery Hero verloren jeweils 4,3 Prozent, Deutsche Post 3,8 Prozent. Auf der anderen Seite stiegen Siemens Healthineers um 2,7 Prozent und RWE um 0,8 Prozent. In der zweiten Reihen erholten sich Rheinmetall um 2,7 Prozent und K+S um 6,8 Prozent von den deutlichen Abschlägen vom Dienstag. Aurubis stiegen um 2,4 Prozent. In der dritten Reihe gewannen Encavis dank eines positiven Ausblicks 9,7 Prozent. Nordex (+8,7%) waren ebenfalls gesucht. Nach einem schwachen Ausblick ging es für Basler um 5,5 Prozent nach unten. Dagegen profitierten Takkt (+7%) von überzeugenden Ertragszielen. Besonders gut kamen die Jahreszahlen von Knaus Tabbert (+12,7%) und vor allem der Ausblick auf 2022 an.

XETRA-NACHBÖRSE

"Der Markt bröckelt so vor sich hin", sagte ein Händler. Gegen diesen Trend legte die Aumann-Aktie bei geringem Umsatz 0,4 Prozent zu. Vorstand und Aufsichtsrat wollen eine Dividendenzahlung von 0,10 Euro vorschlagen.

USA - AKTIEN

