ABBN SW-ABB STARTET MORGEN NEUES RÜCKKAUFPROGRAMM VON BIS ZU $3 MRDBP/LN-BP bietet seine Russland-Assets in Asien, Nahost an: KreiseGLEN LN-Der Rohstoffhändler kann seine Anteile am russischen Erdölkonzern Rosneft und am Aluminiumgiganten EN+ nicht verkaufen.NOVN SW-Novartis erhält EU-Zulassung für Augenmittel Beovu zurZURN SW-In die Abwicklung von alten Lebensversicherungsbeständen kommt nach Jahren des Stillstands laut Handelsblatt-Informationen wieder Bewegung CWC-Cewe Stiftung sieht 2022 Ebit EU65 Mio bis EU80 MioDWNI-Deutsche Wohnen Geschäftsbericht 2021 leicht negativ gesehenH24-HOME24 SIEHT 2022 BER. EBITDA-MARGE 1% BIS 5%NDX1-NORDEX BEKOMMT AUFTRAG ÜBER 49,5 MW AUS SPANIENS92-SMA Solar sieht Q1 Ebitda EU12 Mio bis EU16 Mio SMA Solar wegen Chipengpässen und Einmaleffekt mit ...

