Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) will eine Dividende in Höhe von 2,48 Euro an die Aktionäre ausschütten. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr, als erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende ausbezahlt wurde, unverändert. Die Hauptversammlung des MDAX-Konzerns findet am 21. Juni 2022 statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 91,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 2,71 ...

