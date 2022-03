Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,75 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,88 Prozent. Der Umsatz des Cenit Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...