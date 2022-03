Der Batteriehersteller Varta hat heute die mit Spannung erwarteten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Dabei lagen die Ergebnisse im Großen und Ganzen im Rahmen dessen, was der Vorstand angekündigt hatte. So erlöste das Unternehmen 2021 insgesamt 902,9 Millionen Euro, während der Vorstand zuvor 900 Millionen avisiert hatte. Diese Umsätze bedeuten ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das EBITDA verbesserte sich sogar um mehr als 17 Prozent auf knapp 283 Millionen Euro. Damit lag das Ergebnis sogar leicht über der Zielvorgabe des Vorstands und der Konsensschätzung der Analysten von 275 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit Umsätzen zwischen 950 Millionen und einer Milliarde ...

