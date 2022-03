Putin hat soeben ein Dekret unterzeichnet, das die Bezahlung von russischem Gas in Rubel vorschreibt: Die Bezahlung von russischem Gas muss in Rubel erfolgen Kunden sollen Konten bei russischen Banken, namentlich der Gazprombank, eröffnen Wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, werden die laufenden Verträge gekündigt Zahlungen in Euro und Dollar werden blockiert Russisches Gas ist billiger als auf dem Spotmarkt Russland wird Gas im Einklang mit früheren Vereinbarungen und Preisen ...

