Die Varta AG hat ihren Umsatz im Jahr 2021 gesteigert. Bei einer Prognose tut sich der Batterie-Hersteller aufgrund globaler Veränderungen jedoch schwer. w:o User schauen sich bereits nach Alternativen um.

902,9 Millionen Euro Umsatz hat Varta im Jahr 2021 gemacht. Das bereinigte Konzernergebnis (Ebitda) liegt bei 282,9 Millionen Euro für das Jahr 2021 und damit knapp ein Fünftel höher als im Jahr zuvor. Für 2022 erwartet der Vorstand ein ähnliches Ebitda. "Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von COVID-19 und dem Ukraine-Krieg beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden. Einfluss auf unser Geschäft können wir daher nicht ausschließen", sagte Armin Hessenberger, CFO der Varta AG, in einem Investorenbericht.

Die Dividende für die Aktionäre soll 2,48 Euro betragen. Geht es nach dem einen oder anderen w:o User, könnte sich der MDAX-Konzern die Ausschüttung sparen und das Geld stattdessen sinnvoll investieren.

Ein Stimmungsbild aus dem Varta-Forum auf wallstreet:online:

af-cb: Varta hat das Problem nur in Deutschland gelistet zu sein. Wäre man in den USA, wären hier ganz andere Kurse und dadurch Wachstum etc. Egal ob es Tesla oder Amazon - quasi fast alle Firmen, die in den USA gelistet sind, kamen anfangs durch exorbitante Bewertungen später zum Erfolg. Nur Deutschland spielt seine eigene langweilige Liga seit Jahren. Varta wäre im Amerika-Kurs mindestens doppelt so hoch. Deshalb bin ich vor Wochen komplett aus Varta raus und in Freyr Battery rein. Varta läuft nicht weg. In der Zwischenzeit laufen BYD, Allkem, Freyr und Block.