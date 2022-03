Es ist gerade einmal acht Tage her, dass Universal Copper (TSXV UNV / WKN A2P0F8) die letzten Ergebnisse seiner 2021 auf dem Kupferprojekt Poplar durchgeführten Bohrungen vorgelegt hat. Die übrigens mit 129 Metern bei durchschnittlich 0,685% Kupferäquivalent, die in Mineralisierung endeten, zu überzeugen wussten. Jetzt hat Universal ein Diamantkernbohrgerät mobilisiert, das in Kürze weitere Bohrungen aufnehmen soll, ...

