Die Kursentwicklung von Lanxess treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Denn der Kurs wird satte rund sechs Prozent heruntergeprügelt. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 39,89 EUR. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Lanxess erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund zehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 43,73 EUR ausgelotet. Vor uns liegen also ein paar äußerst spannende Tage.

Anleger, die für Lanxess bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Denn es gibt heute einen kräftigen Discount. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...