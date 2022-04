Aktien: Biontech: Der Countdown läuft

Anzeige / Werbung

Statt eines Millionengewinns wie 2020 haben die Mainzer einen mehrere Milliarden hohen Gewinn mit ihrem Covid-19-Impfstoff eingefahren. Der Nettogewinn stieg 2021 auf 10,3 Mrd. Euro nach 15,2 Mio. Euro 2020.

Der Umsatz belief sich auf 18,98 Mrd. Euro, nach gut 482 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktionäre sollen von der Geschäftsentwicklung profitieren und eine Sonderdividende von zwei Euro je Aktie erhalten. Biontech kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. Dollar über die nächsten zwei Jahre an. Der finanzielle Erfolg im Jahr 2021 ermögliche es in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zu investieren, hieß es. In diesem Jahr sollen bis zu 1,5 Mrd. Euro dafür ausgegeben werden, 50 Prozent mehr als 2021. Für 2022 rechnet Biontech mit einem Umsatz zwischen 13 und 17 Mrd. Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff.

Biontech und Pfizer forschen derzeit an einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Im April könnten erste Daten aus der im Januar begonnenen klinischen Studie veröffentlichten werden. Die Studie wurde in der Zwischenzeit um mehrere neue Kohorten erweitert. Es wird unter anderen ein Kombinationsansatz aus dem Omikron-basierten Impfstoff sowie dem ursprünglichen Vakzin Comirnaty überprüft. Außerdem eine Kohorte, die einen bivalenten Omikron-Impfstoff untersucht, der auch die ursprüngliche Wuhan-Variante abdeckt. An der Studie sollen nun 2150 statt mehr als 1400 Probanden teilnehmen.

Die Impfstoffforscher reagieren damit auf die Forderung der europäische Arzneimittelbehörde EMA nicht nur einen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs zu entwickeln, sondern auch Versionen, die eine Kombination von Varianten abdecken. Zudem richtet sich der Blick über den Corona-Impfstoff hinaus auf die breite Pipeline im mRNA-Bereich. Besonders große Hoffnungen ruhen auf vielversprechenden Kandidaten im Onkologie-Segment.

Trend zeigt leicht abwärts

In den vergangenen Monaten hat die Biontech-Aktie kräftig verloren und seit Ende November rund 50 Prozent an Wert eingebüßt. Zudem läuft der Kurs deutlich unter seiner fallenden 200-Tage-Linie. Es besteht somit die Gefahr, dass Erholungen immer wieder zum Ausstieg genutzt werden. Gelingt der Ausbruch über die nun erreichte Barriere um 185/200 USD, reicht die Luft wahrscheinlich nur bis in den Bereich um 215 bis 230 USD. Bei einsetzender Kursschwäche liegen die nächsten Haltemarken bei etwa 160 und 140 USD.

