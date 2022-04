Andreas Zakostelsky, VBV-Gruppe, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Im März 2003 konnte ich mit dem Wiener Börse CEO und dem Kapitalmarktbeauftragten der Regierung die "Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge" vorstellen.2. 2005 wurde mit der Börse der VÖNIX VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex gestartet - einer der ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes.3. 2006 wurde mein Name als Nachfolger des Börse CEOs ins Spiel gebracht. Das war ehrenhaft, ich habe mich aber nicht beworben, es wurde Heinz Schaller. 4. Im Mai 2019 war es eine Freude, den erstmals vergebenen VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis im Rahmen des Wiener Börse Preises zu verleihen - an die Lenzing AG5. Im Juni 2020 ...

