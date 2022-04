Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globalen Aktienmarktindex gab in der letzten Woche leicht nach. Er notierte in EUR um -0,4% tiefer. Der S&P 500 verlor in EUR -0,6%, der Nikkei 225 schwächte in EUR um -1,2% ab. Der Stoxx 600 befestigte sich um +0,6%. Die globale Emerging Market Index notierte in EUR um -0,4% tiefer. Die Unternehmen des globalen Index werden laut Konsensus-Schätzung heuer ein Umsatzwachstum von +6,5% (j/j) und ein Gewinnwachstum von +7% erzielen. Die Wachstumsperspektiven sind demnach positiv. Die Bewertung hat sich durch die Gewinnsteigerungen und den Rückgang des globalen Aktienmarktindex reduziert. Das für 2022 erwartete KGV beträgt für globale Aktien 17,6x und die erwartete Dividendenrendite für 2022 ist 2%. Die größten Risken für den ...

