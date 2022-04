Partystimmung bei PayPal-Aktionären. Immerhin 2,56 Prozent gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. Kursgewinne feierte das Wertpapier an insgesamt drei der fünf Sitzungen . Dabei bedeutete das Plus von 4,31 Prozent am Dienstag für PayPal den höchsten Tagesgewinn. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf Prozent. Bei 122,80 USD liegt dieses Hoch. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen ...

