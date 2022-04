Der Mainzer Impfstoffplatzhirsch hat am Mittwoch seine Zahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Dabei konnte BioNTech beeindruckende Erfolge vorweisen und vor allem die Mittelverwendung des Gewinns könnte jetzt für Anleger eine ganz neue Perspektive eröffnen und BioNTech zu mehr machen als einer reinen "Zocker-Aktie"…

Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr insgesamt 18,98 Milliarden Euro um. Extrem beeindruckend die Gewinnmarge. Denn von diesen knapp 19 Milliarden Euro verblieben rund 10,3 Millarden Euro als Gewinn. Das entspricht einer Umsatzrendite von sensationellen 54,2 Prozent! Besonders spannend:

Einen Teil der Gewinne will BioNTech an die Anleger ausschütten. So ist eine Sonderdividende in Höhe von zwei Euro geplant. Für ein Start-Up absolut außergewöhnlich. Darüber hinaus dürften Anleger noch ein zweites Mal profitieren. Denn BioNTech plant auch den Rückkauf eigener Aktien. Insgesamt 1,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...