Build Your Dreams springt heute zur Eröffnung regelrecht nach oben. Denn im Wochenvergleich gewann der Kurs rund 5,71 Prozent. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich der Titel an drei der fünf Sitzungen. Das Tagesplus von 3,97 Prozent am Mittwoch war dabei besonders hervorzuheben. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 29,87 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...