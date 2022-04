Evotec springt heute zur Eröffnung regelrecht nach oben. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 5,41 Prozent. Der Titel ging an vier der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Ein Plus von 5,19 Prozent am Dienstag bedeutete für Evotec dabei den höchsten Tagesgewinn. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund drei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Top liegt bei 28,76 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden ...

