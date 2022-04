Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat in der vergangenen Woche seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und vor allem einen Ausblick auf die kommenden Monate präsentiert. Wie immer interessiert die Börse dabei vor allem die Zukunft. Und genau hier wussten die Hamburger durchaus zu punkten!

Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erlösen. Auch das Problemfeld Marge will das Unternehmen deutlich verbessern. Schließlich musste Nordex im vergangenen Jahr musste Nordex einen Verlust von 230 Millionen Euro verkraften. Die Marge beim EBITDA (rund 53 Millionen) lag bei ziemlich exakt ein Prozent. Hier peilt Nordex für 2022 eine Rendite zwischen 1,0 und 3,5 Prozent an.

Die Börse honoriert diesen ambitionierten Ausblick mit einem ...

