Tesla beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Plus von 7,32 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete die Aktie mit Zugewinnen. Dabei bedeutete das Plus von 8,03 Prozent am Montag für Tesla den höchsten Tagesgewinn. Tesla ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 1114,76 USD. Durch diese Rallye gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...