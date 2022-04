Der Batteriehersteller Varta hat am Donnerstag seine 2021er-Zahlen offen gelegt und einen Blick in die Zukunft gewagt. Dabei konnte das Unternehmen die gesetzten Erwartungen erfüllen und peilt für das Jahr 2022 einen wichtigen Meilenstein an. Varta will eine Milliarde Umsatz machen!

903 Millionen Euro Umsatz erzielte die Ellwanger im abgelaufenen Jahr. Minimal mehr als zuletzt als Ziel ausgegeben wurde. Das EBITDA lag mit 283 Millionen Euro sogar deutlich über den Erwartungen der Analysten, die zuvor 275 Millionen Euro avisiert hatten. Beeindruckend auch der Blick in die Zukunft:

Denn Varta rechnet 2022 mit Umsätzen zwischen 950 Millionen und einer Milliarde Euro! Dafür sieht sich der Vorstand bestens aufgestellt, wie CEO Herbert Schein zu Protokoll gab: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. ...

