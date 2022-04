Kostad war im Dezember und Jänner beste Aktie in Wien. Nun bereitet man weitere Börseschritte vor, während im Kerngeschäft Rekordbestellungen auf Lieferengpässe prallen. Mit neu geschaffener Produktionsfläche kommt aber ein Hebel ins Spiel. Lieber Herr Köstenberger, Kostad ist nun zwei Monate gelistet und war sowohl im Dezember als auch im Jänner die beste Aktie am gesamten Wiener Markt. Nach diesem gelungenen Start sind Sie vor allem in puncto Market Cap in einer neuen Liga. Gibt es mittelfristig Pläne für weitere Schritte am Kapitalmarkt?Günter Köstenberger: Wir freuen uns sehr darüber, welchen Anklang die Aktie am Markt gefunden hat und hoffen, dass wir damit auch ein Beispiel für andere österreichische KMUs ...

