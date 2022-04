Gold, Silber, Bronze bei Olympia in chronologischer Abfolge: Und da gibt es erfreulicherweise viel zu reden. Christian Drastil interviewt Ex-ORF-Sportchef Hans Huber. Lieber Hans, diesmal machen wir unseren Sportplausch nicht im Stiegenhaus, sondern im Podcaststudio und danach als Zusammenfassung für den SportWoche-Teil Print. Idee ist, alle 18 ÖSV-Medaillen in Peking chronologisch, also irgendwie re-live, Revue passieren zu lassen. Okay? Hans Huber: Eine gute Idee. Sehr gerne! Am Samstag, den 5. Februar, ist es losgegangen: Teresa Stadlober hat eine Bronzene im 15km Skiathlon geholt. Es war eine ganz besondere Leistung in Konkurrenz mit den Nationen im Langlauf und dies nach dem Pech bei der letzten Großveranstaltung, als Teresa falsch abgebogen ist. Auch ihr Vater ...

