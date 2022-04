Für Anteilseigner von InflaRX kam es zuletzt knüppeldick. So gaben die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 19,64 Prozent nach. An drei der drei Tage ging es für das Wertpapier nach unten. Dabei erhielt InflaRX insbesondere am Donnerstag mit einem Minus von 12,08 Prozent einen herben Dämpfer. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund neun Prozent entfernt. Bei 1,70 EUR liegt dieser Haltegriff. ...

