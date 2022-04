Voller Spannung schauten die Anleger am vergangenen Mittwoch nach Mainz. Denn der Impfstoffhersteller BioNTech hatte zur großen Bilanzpressekonferenz geladen und konnte dabei die hoch gesteckten Erwartungen voll erfüllen. Darüber hinaus hatte CEO Ugur Sahin gleich zwei gute Nachrichten für alle Aktionäre!

Knapp 19 Milliarden Euro Umsatz erzielten die Mainzer im abgelaufenen Geschäftsjahr. Noch beeindruckender: Davon blieben am Ende 10,3 Milliarden Euro als Gewinn übrig. Das entspricht einer Umsatzrendite bzw. einer Marge von mehr als 54 Prozent! Im Vorjahr lag der Gewinn bei gerade lächerlich anmutenden 15 Millionen Euro.

Einen Teil dieser Gewinne will BioNTech jetzt in Forschung und Entwicklung investieren, um sich hier zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig plant BioNTech eine Sonderdividende in Höhe von zwei Euro an alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...