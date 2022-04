Die Marge stimmt bei Varta wie der Batteriehersteller am Donnerstag bei der Präsentation der Zahlen für 2021 bekannt gegeben hatte. Denn von den 903 Millionen Euro Jahresumsatz verblieben am Ende 283 Millionen Euro als EBITDA. die Rendite liegt also nach wie vor bei rund 30 Prozent.

Für das aktuell laufende Geschäftsjahr peilt Varta jetzt sogar die Umsatz-Milliarde an. Als Ziel wurde ein Umsatz zwischen 950 Millionen und einer Milliarde ausgegeben. Zur neuen Cash-Cow könnten sich dabei die Akkus für E-Autos entwickeln. Denn derzeit arbeiten die Ellwanger fieberhaft daran, sich hier Marktanteile zu sichern.

CEO Herbert Schein: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Wir haben zudem bereits die nächste Wachstumsoffensive gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...