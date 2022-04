Der Kursverlauf der Valneva-Aktie am Freitagnachmittag mutete schon etwas merkwürdig an. Der Kurs schoss auf einmal regelrecht nach oben und lag plötzlich rund fünf Prozent im Plus. Es sah ganz danach aus, als ob die hier die "besser informierten Kreise" noch einmal günstig zuschlagen wollten. Verständlich…

Denn bei Valneva kann jetzt jederzeit der Knoten platzen. Schließlich hatte Valneva in der jüngsten Stellungnahme vermeldet, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass man aber schon im April mit der Zulassung rechne.

Damit kann jetzt täglich die lang ersehnte Nachricht kommen. Dabei steht für Valneva viel auf dem Spiel. Immerhin hat das Unternehmen mit der EU einen Liefervertrag über insgesamt 60 Millionen Impfstoffdosen abgeschlossen. ...

