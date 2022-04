Aktien: Varta-Aktie vor erneutem Einbruch?

Anzeige / Werbung Trotz Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine will Varta auch 2022 wachsen. 2021 ist das gelungen, beim Ergebnis sogar eindrucksvoll - doch die Aktie zieht gar nicht mit. Umsatz gesteigert, Ergebnis und Überschuss ebenso: Die nackten Zahlen des deutschen Batterieherstellers Varta für das abgelaufene Jahr können sich sehen lassen. Allerdings ist der Ausblick etwas getrübt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Varta mitteilte, legte der Erlös 2021 um knapp vier Prozent auf etwa 903 Millionen Euro zu. Das bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) kletterte im Jahresvergleich um 17,4 Prozent auf rund 283 Millionen Euro. Die Ebtda-Marge lag mit 31,3 Prozent über den angepeilten etwa 30 Prozent. Der Nettogewinn schnellte um fast ein Drittel auf 126 Millionen Euro in die Höhe. Im laufenden Jahr peilt Varta den Angaben zufolge einen Umsatz zwischen 0,95 Milliarden bis 1,0 Milliarden Euro an. Das bereinigte Ebitda solle zwischen 260 Millionen und 280 Millionen Euro liegen. "Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von Covid-19 und dem Ukraine-Krieg beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden", erklärte Finanzchef Armin Hessenberger. Varta-Aktie kann sich nicht erholen Dir Aktie von Varta befindet sich seit Sommer in einem Abwärtstrend und hat erst Anfang März ein Jahrestief ausgebildet. Seitdem stabilisiert sich der Titel und pendelt zwischen 80 und 100 Euro. Der MACD (Momentum) dreht allerdings wieder abwärts, so dass ein Test der Unterstützung bei 80 Euro möglich erscheint. Enthaltene Werte: US0378331005,US7960508882,US69832A2050,US88160R1014,DE000A0TGJ55

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )