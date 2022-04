Die Montana Aerospace AG hat die Umsätze in 2021 um 24,9 Prozent auf 790,1 Mio. Euro steigern können. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 25,2 Prozent auf 56,1 Mio. Euro. Für 2022 rechnet das Unternehmen mit rund 1,1 Mrd. Euro Umsatz (davon rund 87 Prozent organisches und rund 13 Prozent anorganisches Wachstum) und einem bereinigten EBITDA im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. "Mit einer ehrgeizigen Wachstums- und Entwicklungsstrategie gestalten wir den Strukturwandel in den Bereichen Aerospace, E-Mobility und Energy mit. Durch ständige Produktinnovationen, profundes Entwicklungs-Know-how und die Erschließung neuer Wege in der globalen Luftfahrtzulieferkette leisten wir einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...