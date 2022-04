Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen Zuwachs gab es auch für den heimischen Markt, wenngleich hier am Ende etwas der Schwung verloren ging, der ATX beendete den Handel mit einem Plus von 0,3%, hatte jedoch tagsüber deutlich höher gehandelt. Für die gesamte Woche gesehen bedeutete das einen Anstieg von 1,0%. Trotz negativer Vorgaben der US-Börsen hatte der ATX am Vormittag klar zugelegt. Einerseits stützte wohl der weitere Preisrückgang am Ölmarkt, wie bereits zuvor spekuliert, werden die USA einen großen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben, was die Ölpreise fallen ließ. Weiterhin bleibt jedoch der Ukraine-Krieg das vorherrschende Thema an den Märkten, die zuletzt erhoffte Entspannung in dem ...

