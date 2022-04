Infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine musste die Fertigung von Kundenaufträgen der Dr. Bock Industries AG-Tochter RGT UA teilweise unterbrochen werden und wird derzeit mit verringerter Stückzahl fortgesetzt, teilt der in Wien gelistete Hosen-Hersteller Dr. Bock Industries AG (DBI) mit. Die bestehenden Aufträge können nur verspätet an die Kunden ausgeliefert werden, was zur Folge hat, dass Anschlussaufträge von Kundenseite reduziert oder storniert werden. Das wird sich negativ auf die Produktionsmengen und das Betriebsergebnis der DBI AG Tochter RGT UA in der Ukraine auswirken, ein Totalverlust ist kriegsbedingt nicht auszuschließen. Wo die Möglichkeit besteht, werden Aufträge umgeleitet, können aber die ...

